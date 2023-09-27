Калужанам предложили создать региональный логотип Международной выставки «Россия»

Региональное голосование по выбору логотипа Международной выставки «Россия» начинается в среду, 27 сентября, на сайте russia.ru. Собрать свой вариант логотипа можно в разделе «Создаём вместе».

Первые промежуточные итоги голосования по регионам будут подведены через две недели. В преддверии Международной выставки-форума «Россия» организаторы решили предложить субъектам РФ выбрать понравившееся сочетание букв логотипа мероприятия. Наиболее популярную среди своих земляков версию сочетания букв в логотипе регионы смогут использовать при подготовке к выставке.

Логотип выставки «Россия» предполагает возможность использования комбинаций букв различных шрифтов. В концепции фирменного стиля учтены шесть исторических периодов России: правление Князя Владимира, Великое княжество, Царство Русское, Российская Империя, СССР и Российская Федерация.