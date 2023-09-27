27 сентября состоялось заседание Городской Думы Калуги

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель Городского Головы Александр Серяков вручили дипломы заслуженным работникам Калуги, а также Почётному строителю России Виталию Стёпкину, занесенному в Книгу почёта Калуги. Возглавлявший калужский филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института Николай Сергеев был награждён медалью «80 лет освобождения Калуги».

«Поздравляю всех награждённых, благодарю за многолетний труд на благо нашего города и значительный вклад в развитие Калуги», – обратился к заслуженным работникам Юрий Моисеев.

Депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходная часть увеличивается на 95,8 млн. рублей, также производится перераспределение средств.

45,6 млн. рублей выделяется на содержание автомобильных дорог.

34 миллиона рублей будет направлено для увеличения уставного фонда МУП «Калугатеплосеть».

28 миллионов рублей выделяется на совершенствование школьного питания.

16,5 млн. рублей – на создание, содержание и ремонт объектов благоустройства.

7,9 млн. рублей – на изъятие земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд.

Также депутаты скорректировали размер базовой арендной ставки. В настоящее время стоимость аренды 1 кв. метра муниципальной недвижимости дешевле аренды 1 кв. метра коммерческой недвижимости на 35 – 76%. В связи с этим размер базовой арендной ставки увеличивается на 4%, с 402 до 418 рублей за квадратный метр в месяц без учёта НДС.

Доход городского бюджета от сдачи в аренду муниципальной недвижимости возрастёт на 200 тысяч рублей. Аналогичные изменения были внесены и в размер ставки для расчёта платы за размещение объекта нестационарной торговой сети.

На фасаде школы № 23 будет установлена мемориальная доска в память о выпускниках школы Геннадии Гурове, Александре Лобко и Сергее Фролове, погибших в ходе боевых действий на Северном Кавказе.

На основании личного заявления было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Городской Думы Федора Боринских.