Поддержка туристической отрасли в Калужской области составит 624 миллиона рублей

В среду, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. Свое поздравление опубликовал губернатор Владислав Шапша:

- В этой и смежных отраслях у нас в регионе трудится несколько тысяч человек. Впереди много планов. Успехов вам друзья, у вас отлично получается!

Он напомнил, что региональный проект «Сельское лето. Отдыхай в Калужской области» с каждым годом набирает обороты.

- В этом году провели 20 ярких семейных фестивалей на объектах сельского туризма, - рассказал Шапша. - Более 18 тысяч жителей и гостей региона приняли участие в них. В этом году стартует продолжение проекта - «Калужская зима». ⠀

Губернатор заявил, что в следующем году поддержка туристической отрасли составит 624 миллиона рублей.