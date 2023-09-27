Калужские каратисты выиграли чемпионат России

В Южно-Сахалинске прошел чемпионат России по карате среди глухих спортсменов, сообщили в среду, 27 сентября, в министерстве спорта Калужской области.

В командных соревнованиях калужане Артем Уланов, Илья Французов и Денис Лобанов выиграли «золото», победив в решающих схватках соперников из Москвы.

Также Денис Лобанов стал серебряным призером в весовой категории 67 килограммов.