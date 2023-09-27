В Калужской области открыли стоматологические кабинеты в школах

Во вторник, 26 сентября, во время прямого эфира губернатора в «ВКонтакте» многие калужане жаловались на проблему с записью к детским стоматологам. Эту ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

По его словам, разгрузить стоматологию помогут кабинеты в школах. Три таких заработали с начала учебного года. Там будет не только осмотр, но и лечение.

- Опробуем такой метод работы, если родители и школьники поддержат, то запустим в других учебных заведениях, - заявил Пахоменко. - Это снизит нагрузку на Областную стоматологию. В районах продолжают принимать детей стоматологи общей практики.