За костры в лесах жителей Калужской области оштрафовали на 325 тысяч рублей

В Думиничском районе Калужской области местный житель развел костер в лесу и получил штраф в 15 тысяч рублей. Об этом в среду, 27 сентября, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Это не первый такой случай в области.

- На сегодняшний день за время пожароопасного периода к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечено 12 лиц и наложено штрафов на сумму 325 тысяч рублей, - рассказали в Минприроды.