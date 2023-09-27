В Калужской области не разрешили вырубать деревья для размещения вышки мобильной связи

В Жуковском районе Калужской области один из мобильных операторов столкнулся с трудностями по оформлению разрешения на размещение опоры связи в лесу. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа.

- Я поручил профильным специалистам совместно с лесничеством выехать на место и предметно разобраться в ситуации, - заявил он.

При этом Жипа напомнил, что вышку связи можно будет поставить только там, где нет деревьев и кустов. Вырубать ничего не разрешат.