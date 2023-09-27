Когда в полях работает профессионал!

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Российские сельхозпроизводители предпочитают работать на технике отечественного производства.

Комбайны в полях закрывают сезон, трудолюбиво и заботливо собирая зерно. Пожалуй, самым востребованным в эту пору становится мощный комбайн.

Производителю верен

—Я приступил к работе еще под руководством своего отца более 40 лет назад и уже тогда работал на технике компании Ростсельмаш, – говорит глава КФХ Борисоглебского района Воронежской области Сергей Полянский. – Мы верны своим принципам и по-прежнему работаем только на Ростсельмаш. Недавно приобрели комбайн Т500, этот труженик уже показал себя с лучшей стороны. Мощь двигателя, отличная скорость - результат уборки урожая радует. В пример другим, очень удобная кабина – садись и работай.

В ней отличный обзор, панорамные стекла больше пяти квадратных метров позволяют выполнять маневры с легкостью автомобильного управления. Есть электропривод и подогрев зеркал. Установлен кондиционер, радует качественная шумоизоляция, в кабине нет пыли, чисто, хорошо.

Водителю просторно: до двух метров ширина кабины внутри, солидное эргономичное кресло с пневматической подвеской, подумали и о пассажире – дополнительное кресло в Т500 увеличено. В подлокотнике под правой рукой водителя установлена панель управления всеми основными системами комбайна.

Отмечу особенно очистку зернового вороха, здесь она особенная благодаря системе OptiFlow. В комбайне установлено три уровня решёт: предварительный, верхний и нижний. Благодаря такой большой площади очистки зерно получаем с минимальной сорностью и следом транспортируем на элеватор. В настройке решет и компонентов все просто – управляем этим процессом из кабины.

К слову, высота выгрузки почти пять метров, а длина шнека дает нам выгружаться, не останавливаясь, даже если стоят 11-метровые жатки.

Я очень доволен комбайном Т500: эта техника в каждом этапе демонстрирует современные разработки, в ней все нацелено на облегчение труда механизатора. На будущее мы планируем внедрить и цифровые системы Ростсельмаш, с ними комбайн будет рулить уже сам.

Эффективный и выносливый комбайн Т500 хорошо идет с широкозахватной жаткой, выделяется большой площадью обмолота и сепарации, прекрасно работает на высоких скоростях. За один рабочий сезон может убрать около 1 300 гектаров. Машина уверенно работает на непростом рельефе, справляясь с участками низкой и высокой урожайности. Т500 стал для нас незаменимым в уборке урожая.

Выбор очевиден

— В нашем хозяйстве возделываются зерновые и пропашные культуры, размеры поля – 400 гектаров зерновых, кроме того наша техника приходит на помощь соседям, – говорит руководитель КФХ Тихорецкого района Краснодарского края Валентин КОПЫЛОВ. – Весна в этом году выдалась очень влажной, наш прежний комбайн не справлялся. Прогнозы обещали и дождливое лето. Мы запланировали покупку новой машины. На сельхозвыставке обратили внимание на Т500 от Ростсельмаш, который создан, в том числе, для работы при повышенной влажности. Долго не думали, взяли в кредит по целевой программе под 5 %. В первый же рабочий день он провел в поле восемь с половиной часов и убрал под 32 гектара полегшего ячменя, отмечу отдельно, что расход топлива с ним ниже: 13 литров и меньше, на определенных участках выходило до 10 литров, признаюсь, раньше такие результаты мы не видели!

Площадь обмолота внушительная, достигает трех квадратных метров, считаю, это один из лучших показателей в таком классе. Комбайн нас порадовал уже в первый сезон: идет прекрасно, убирает быстро и качественно, претензий нет. Выбор мы сделали правильный.

Двухбарабанная система очистки прекрасно показала себя в наших сложных по влажности условиях. T500 способен намолачивать до 30 тонн зерна в час. Главное, что и на выходе получаем минимальное дробление зерна.

Бункер Т500 вместительный, под 10 тысяч литров, это позволяет нам долго работать без разгрузки. Если пора разгрузить, это много времени не занимает: управляемся всего за две минуты.

Как я отметил, мы помогаем соседям, здесь, кстати, увеличенный клиренс – 500 мм. Это действительно преимущество Т500, особенно, когда технику перегоняешь с поля на поле.

ООО ТЦ «АГРИТ».

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