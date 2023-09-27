Губернатор Калужской области полтора часа отвечал жителям в прямом эфире

Вечером во вторник, 26 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел традиционный прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте».

В течение полутора часов он отвечал на вопросы, которые прислали жители региона. Всего он затронул около 50 тем: дороги, транспорт, газ, запах в Обнинске, вывоз мусора, медицина, образование, спорт.

- Спасибо жителям области за активность, - подчеркнул Шапша после эфира. - А коллегами из Правительства региона, муниципалитетов - за оперативную коммуникацию с жителями. В этот раз вновь ставил задачу всей команде - быть на связи: как можно больше вопросов должны получить быстрые и четкие ответы. Остальные обращения прошу коллег взять в работу.

Шапша пообещал продолжить практику подобных эфиров.