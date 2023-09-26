Маленькая копия калужанина вернулась на Землю после 126 суток в космосе

Во вторник, 26 сентября, спускаемый аппарат корабля «Союз МС-23» приземлился в Казахстане. Вместе с международным экипажем на борту находилась мягкая игрушка, созданная Андреем Шишаковым из Калуги - воспитанником творческо-трудовой студии для людей с ограниченными возможностями «Ступени».

- Главной мечтой юноши был полет в космос. Сотрудников нашего музея космонавтики Андрей покорил своим стремлением к звездам, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Так родилась идея создать мягкую игрушку, копию юного калужанина в образе космонавта. А Госкорпорация «Роскосмос» помогла отправить ее на орбиту.

Игрушка «Андрей-космонавт» провела на Международной космической станции 126 суток.

- Наши космонавты сделали даже фото- и видеоотчеты «космической командировки» Андрея. Скоро один из членов экипажа приедет в Калугу и передаст лично Андрею его игрушку, на которой теперь есть штамп МКС и автографы космонавтов, - прокомментировал Владислав Шапша.

Андрей Шишаков.

Игрушка на борту МКС.