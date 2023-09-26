В Калуге обсудили духовно-нравственное воспитание молодежи

Во вторник, 26 сентября, в Калуге прошло заседание координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при правительстве области. Его провел министр образования и науки региона Александр Аникеев.

Речь шла о деятельности муниципальных корсоветов области по духовно-нравственному воспитанию, в том числе, по созданию условий для повышения качества преподавания в образовательных организациях «Основ православной культуры».

Опытом работы поделились руководители структурных подразделений органов власти Малоярославецкого и Бабынинского районов, Людиновского благочиния Козельской епархии, обнинского лицея «Держава».

Заседание прошло в рамках XVIII Чтений Центрального федерального округа, поэтому в нём участвовали представители регионов ЦФО.