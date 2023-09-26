Московские врачи высоко оценили качество лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Калужской области

В Калужской области с кураторской поездкой побывали представители НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

На данный момент Калужская область занимает третье место в Центральном федеральном округе по объему медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями.

- Высоко оценили качество проводимых операций. Эффективность маршрутизации пациентов с хронической ишемической болезнью сердца на плановые операции коронарографии в региональные и федеральные центры, - рассказал губернатор.

Шапша заявил, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из ключевых направлений региональной медицины.

- Задач еще много, работаем над их решением, - прокомментировал губернатор. - Организовали работу 9 кабинетов для лечения хронической сердечной недостаточности. Бригада кардиологов облбольницы проводит выезды в районы. Укрепляем сосудистые центры в регионе.