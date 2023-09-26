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Пьяный житель Калужской области поджег флаг России у входа в спорткомплекс «Родина»

Софья Фирсова
Опубликовано: 26.09.2023 14:18 0 297
Пьяный житель Калужской области поджег флаг России у входа в спорткомплекс «Родина»

26-летнего калужанина Михаила Ищенко задержали в Москве за поджог госсимвола. Об этом сообщил Mash.

Ранее судимый мужчина ушел в загул в столице. Пьяный дебошир подбежал к флагу Росси на улице Чкалова, облил его жидкостью для розжига и подпалил зажигалкой. 

Убежать Михаилу не удалось, его сразу же задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Софья Фирсова
Опубликовано: 26.09.2023 14:18 0 297
Тэги: общество
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