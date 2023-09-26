Пьяный житель Калужской области поджег флаг России у входа в спорткомплекс «Родина»

26-летнего калужанина Михаила Ищенко задержали в Москве за поджог госсимвола. Об этом сообщил Mash.

Ранее судимый мужчина ушел в загул в столице. Пьяный дебошир подбежал к флагу Росси на улице Чкалова, облил его жидкостью для розжига и подпалил зажигалкой.

Убежать Михаилу не удалось, его сразу же задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

