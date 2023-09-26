Калужская область представит на международной выставке «Россия» катание на русской тройке

На стенде Калужской области на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября, будет представлено катание на русской тройке. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он напомнил, что в августе в Тарусе с успехом прошел Фестиваль орловского рысака.

- Отзывы - положительные. Приехали сильнейшие спортсмены, - заявил глава региона.

На встрече с Гедиминасом Тарандой и руководством конного завода Шапша обсудил перспективы фестиваля.

- Хорошая инициатива о признании русской троечной езды национальным видом спорта. Нашему региону это позволит развивать событийный туризм, - рассказал губернатор.