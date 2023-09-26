Центробанк объявил неделю сбора мелочи в Калужской области

Жители Калужской области смогут сдать накопившуюся дома мелочь. Акцию «Монетная неделя» с 25 сентября по 8 октября проводят банки при поддержке регионального управления Центробанка.

В отделения банков, которые присоединились к акции, можно будет принести монеты, а взамен получить бумажные купюры.

Некоторые банки будут раздавать 100-рублевые банкноты в новом дизайне.

Сдать мелочь можно будет в Калуге, Обнинске и еще 19 городах Калужской области.

Как рассказала управляющий калужским отделением Банка России Марина Изюмова, такая акция поможет вернуть в наличный оборот мелочь, которая скопилась у людей дома.