В Калуге областной суд озвучит приговор в деле о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны

В Калужском областном суде 27 сентября состоится итоговое судебное заседание о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года территории Калужской области.

Согласно архивным документам, за период оккупации более чем из 400 населенных пунктов на территориях Боровского, Износковского, Юхновского, Мосальского, Жиздринского, Ульяновского, Хвастовичского, Спас-Деменского, Думиничского районов были полностью вывезены все жители.

- Судебные заседания шли с 13 сентября, - напомнили в правительстве региона. - На первом заседании выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша и поддержал сторону обвинения. Представленными суду доказательствами установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, уморения голодом и иными способами, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.

Власти заявили, что в судебных заседаниях удалось определить, что актуальный размер ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками районам, входящим в настоящее время в Калужскую область, и ее жителям, на сегодняшний день составляет почти 13 триллионов рублей.