В Калуге назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

В сентябре работодатели Калуги размещали вакансии с возможной зарплатой больше 100 тысяч рублей. Рейтинг во вторник, 26 сентября, опубликовал ресурс SuperJob.

113 тысяч рублей в месяц предлагают руководителю отдела продаж по работе с ключевыми клиентами кластера. Нужен опыт работы со строительными компаниями и личный опыт ведения крупных партнеров В2В. Работнику также предоставят служебный транспорт до места работы и обратно, премии, компенсацию питания и мобильной связи, обучение и ДМС.

Торговому представителю в Калуге готовы платить до 110 тысяч рублей. Помимо зарплаты, предлагается компенсация за топливо и мобильную связь.

Также в областной столице ищут стоматолога на зарплату от 80 тысяч рублей.

Такую же зарплату предлагают главному ветеринарному врачу. А вот заведующему отделением, врачу физической и реабилитационной медицины предлагается 70 тысяч рублей в месяц.