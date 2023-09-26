В 491 калужской семье родились четвертые дети

Во вторник, 26 сентября, загс Калужской области опубликовал данные по рождению четвертых детей в семьях нашего региона.

С января по август в 491 семье родился четвертый ребенок. Это около 9% от общего числа калужских новорожденных.

Чаще всего калужанки рожают четвертого ребенка в возрасте от 30 до 34 лет.