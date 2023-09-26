Губернатор Калужской области проведет прямой эфир 26 сентября

На данный момент под публикацией, где собираются вопросы калужан, набралось почти 900 комментариев .

Вечером во вторник, 26 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша проведет прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте», напомнили в правительстве региона.

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