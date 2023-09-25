В Калужской области лесной пожар потушили за 35 минут

В субботу, 23 сентября, в Дзержинском лесничестве произошел лесной пожар. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Калужской области.

Площадь пожара составила 0,03 га, его удалось потушить за 35 минут.

Как рассказали в правительстве, лес загорелся по вине местных жителей.

- По данным министерства природных ресурсов и экологии, в нашем регионе примерно 70% лесных пожаров произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности, - заявили чиновники. - Напоминаем, что разведение костров в лесах в пожароопасный сезон запрещено. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 400 тысяч рублей.

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