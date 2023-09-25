В Калуге назначили первое наказание водителю, сбившему 11 человек на улице Кирова

В понедельник, 25 сентября, объединенная пресс-служба судов Калужской области сообщила о рассмотрении дела об употреблении наркотиков без назначения врача мужчиной, который 24 августа сбил 11 человек на улице Кирова в Калуге.

Инцидент произошел 3 февраля. Он употребил у одного из домов на улице Ленина наркотическое средство тетрагидроканнабинол.

- Поскольку в настоящее время правонарушителю в рамках расследования уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, мировым судьей по результатам рассмотрения настоящего дела ему назначено наказание в виде административного штрафа, - пояснили в суде.

Также рассматривается еще одно дело за аналогичное нарушение.

По факту аварии на улице Кирова возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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