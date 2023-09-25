В Калужской области прививку от гриппа сделали 190 100 человек

За последнюю неделю в Калужской области больше 38 тысяч человек сделали прививку от гриппа. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Количество вакцинированных достигло 190 100 человек.

– Лидерами по вакцинации стали Куйбышевский, Малоярославецкий и Мещовский районы, – подчеркнули в Минздраве. – Несмотря на осенний подъем заболеваемости ОРВИ, по гриппу пока ситуация спокойная, что традиционно для сентября – сейчас как раз есть время, чтобы сделать прививку. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.

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