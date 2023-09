Высший пилотаж: кожная пластика и лечение диабетической стопы

erid: LdtCKLLbB +

В 1979 году на базе БСМП было открыто отделение гнойной хирургии (ОГХ). Отделение, единственное в области, специализируется на оказании медицинской помощи пациентам с гнойно-­воспалительными процессами мягких тканей и костей, облитерирующими заболеваниями нижних конечностей в стадии трофических расстройств, пациентам с синдромом диабетической стопы.

В год в отделении стационарную помощь получают до 1200 пациентов, проводится до 1100 оперативных вмешательств.

В отделении 45 коек, 2 отдельных операционных, 2 перевязочные и процедурный кабинет.

Перевязочные и операционные оснащены необходимым современным оборудованием и инструментарием, позволяющим выполнять широкий спектр оперативных вмешательств.

В отделении реанимации оборудован отдельный бокс для лечения пациентов с гнойно-­септическими заболеваниями, в том числе анаэробной инфекцией.

Активно применяются современные методы лечения гнойно-­воспалительных процессов: лечение гнойных ран различной локализации с применением аппарата ультразвуковой кавитации, вакуумной терапии ран, озонотерапии ран.

С 2015 г. активно применяются эндоваскулярные методы лечения, направленные на сокращение количества высоких ампутаций у пациентов с облитерирую­щими заболеваниями артерий нижних конечностей, в том числе с синдромом диабетической стопы.

Хирурги отделения владеют широким спектром реконструктивно-­пластических вмешательств при раневых дефектах различной этиологии (свободная дерматомная кожная пластика, кожная пластика перемещёнными лоскутами, кожная пластика островковыми лоскутами (суральный лоскут, «keystone island flap»).

На базе отделения гнойной хирургии ЦТО БСМП оказывается помощь пациентам с остеомиелитом длинных трубчатых костей, гнойными осложнениями после металлоостеосинтеза, эндопротезирования крупных суставов (костная и мышечная пластика секвестральных полостей, резекция длинных трубчатых костей с остеосинтезом АВФ).

Одним из приоритетных направлений в работе отделения является реконструктивная хирургия при язвенных дефектах стопы и голени различного генеза.

С мая 2022 г. на базе ОГХ и ЦАХа БСМП открыт кабинет диабетической стопы, где в рамках ОМС проводится консультативный прием пациентов:

с любыми формами синдрома диабетической стопы (СДС) (трофические язвы, некротические изменения любых отделов стопы, деформация скелета стопы на фоне сахарного диабета);

скрининг пациентов с сахарным диабетом с целью выявления ранних признаков СДС (сухость кожи, трещины, гиперкератозы);

диспансерное наблюдение пациентов после перенесенных реконструктивных вмешательствах на артериях нижних конечностей, в том числе эндоваскулярных, кожно-­пластических вмешательствах на стопе после перенесенных ампутаций.

Сотрудники отделения — неоднократные участники конференций и конгрессов регионального и федерального уровней по различным вопросам гнойной хирургии.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.

SEPTIC SURGERY DEPARTMENT

Septic surgery department (SSD) was established in 1979 on the basis of the Emergency Hospital. This is the only department in the region specialized in provision of medical care to patients with purulent-­inflammatory disorders of soft tissues and bones, obliterating diseases of the lower extremities at the stage of trophic disorders, as well as patients with diabetic foot syndrome.

Up to 1200 patients undergo inpatient treatment at the department annually, with up to 1100 surgical interventions.

The department has 45 beds, two separate operating rooms, 2 dressing rooms and a treatment room.

Dressing and operating rooms are equipped with the necessary modern equipment and tools for a wide range of surgical interventions.

The intensive care unit has a separate box for patients with purulent-­septic diseases, including anaerobic infection.

The department actively uses up-to-date methods of treatment of purulent-­inflammatory processes: treatment of purulent wounds of various localization, vacuum wound therapy, ozone treatment of wounds.

Since 2015, endovascular methods of treatment, aimed at reducing the number of high amputations in patients with obliterating diseases of the arteries of the lower extremities, including diabetic foot syndrome, have been actively used

Surgeons of the department have mastered a wide range of reconstructive plastic interventions of wound defects caused by various factors (free dermatomic skin grafting, skin grafting with advanced flap, skin grafting with island flaps (sural flap, «keystone island flap»).

Septic surgery department of the CTO of the emergency hospital provides care to patients with osteomyelitis of long tubular bones, purulent complications after metallic osteosynthesis, large joint replacement (bone and muscle grafting in sequestral cavities, resection of long tubular bones with osteosynthesis using apparatus for external fixation).

One of the priorities in the work of the department is reconstructive surgery for ulcerative defects of the foot and lower leg of various genesis.

Since May 2022, Diabetic foot office has been established at the SSD and the outpatient surgery center of the Emergency Hospital, where consultation within the framework of CHI is provided to any patient:

With any forms of diabetic foot syndrome (trophic ulcers, necrotic changes in any parts of the foot, skeletal deformity of the foot against the background of diabetes mellitus),

Screening of patients with diabetes mellitus to detect early signs of diabetic foot syndrome (dry skin, cracks, hyperkeratosis),

Outpatient follow-up care (after reconstructive interventions on the artery of the lower extremities, including endovascular, cutaneous plastic interventions on the foot, after amputations).

The staff of the department participated in a number of conferences and congresses at the Regional and Federal levels on various aspect of septic surgery.

You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.