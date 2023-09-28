Высший пилотаж: кожная пластика и лечение диабетической стопы

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В 1979 году на базе БСМП было открыто отделение гнойной хирургии (ОГХ). Отделение, единственное в области, специализируется на оказании медицинской помощи пациентам с гнойно-воспалительными процессами мягких тканей и костей, облитерирующими заболеваниями нижних конечностей в стадии трофических расстройств, пациентам с синдромом диабетической стопы.
В год в отделении стационарную помощь получают до 1200 пациентов, проводится до 1100 оперативных вмешательств.
В отделении 45 коек, 2 отдельных операционных, 2 перевязочные и процедурный кабинет.
Перевязочные и операционные оснащены необходимым современным оборудованием и инструментарием, позволяющим выполнять широкий спектр оперативных вмешательств.
В отделении реанимации оборудован отдельный бокс для лечения пациентов с гнойно-септическими заболеваниями, в том числе анаэробной инфекцией.
Активно применяются современные методы лечения гнойно-воспалительных процессов: лечение гнойных ран различной локализации с применением аппарата ультразвуковой кавитации, вакуумной терапии ран, озонотерапии ран.
С 2015 г. активно применяются эндоваскулярные методы лечения, направленные на сокращение количества высоких ампутаций у пациентов с облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей, в том числе с синдромом диабетической стопы.
Одним из приоритетных направлений в работе отделения является реконструктивная хирургия при язвенных дефектах стопы и голени различного генеза.
С мая 2022 г. на базе ОГХ и ЦАХа БСМП открыт кабинет диабетической стопы, где в рамках ОМС проводится консультативный прием пациентов:
Сотрудники отделения — неоднократные участники конференций и конгрессов регионального и федерального уровней по различным вопросам гнойной хирургии.
Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.
https://bsmp40.ru/
https://vk.com/bsmp40
https://ok.ru/bsmp40
https://t.me/bsmpkaluga
SEPTIC SURGERY DEPARTMENT
Septic surgery department (SSD) was established in 1979 on the basis of the Emergency Hospital. This is the only department in the region specialized in provision of medical care to patients with purulent-inflammatory disorders of soft tissues and bones, obliterating diseases of the lower extremities at the stage of trophic disorders, as well as patients with diabetic foot syndrome.
Up to 1200 patients undergo inpatient treatment at the department annually, with up to 1100 surgical interventions.
The department has 45 beds, two separate operating rooms, 2 dressing rooms and a treatment room.
Dressing and operating rooms are equipped with the necessary modern equipment and tools for a wide range of surgical interventions.
The intensive care unit has a separate box for patients with purulent-septic diseases, including anaerobic infection.
The department actively uses up-to-date methods of treatment of purulent-inflammatory processes: treatment of purulent wounds of various localization, vacuum wound therapy, ozone treatment of wounds.
Since 2015, endovascular methods of treatment, aimed at reducing the number of high amputations in patients with obliterating diseases of the arteries of the lower extremities, including diabetic foot syndrome, have been actively used
One of the priorities in the work of the department is reconstructive surgery for ulcerative defects of the foot and lower leg of various genesis.
Since May 2022, Diabetic foot office has been established at the SSD and the outpatient surgery center of the Emergency Hospital, where consultation within the framework of CHI is provided to any patient:
The staff of the department participated in a number of conferences and congresses at the Regional and Federal levels on various aspect of septic surgery.
You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.
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