Жителям деревни в Калужской области вернули свет

Прокуратура Тарусского района провела проверку после обращения жителей деревни Исаково, которые жаловались на перебои в подаче электроэнергии, сообщили в понедельник, 25 сентября, в пресс службе надзорного ведомства.

Было установлено, что в 2023 году реконструкция сети не проводилась, в связи с чем в июне был проведен частичный ремонт воздушной линии, питающей деревню.

Проблема после ремонта не решилась. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений, после чего были произведены работы по замене трансформатора.

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