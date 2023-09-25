Калужан позвали понаблюдать за птицами

В Калужской области стартовали Международные дни наблюдения за птицами. В этом году они продлятся до конца октября, сообщили в понедельник, 25 сентября, в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Участником акции может стать любой желающий. Для этого нужно записать всех встреченных птиц и их количество за любой промежуток времени. Данные необходимо переслать в координационный центр на сайт www.biodat.ru.

- Масштабные наблюдения позволяют орнитологам оценить, в каком направлении и какими темпами идет осенняя миграция пернатых, - пояснили в министерстве.

Осенью 2022 года калужане насчитали 1603 птицы, относящиеся к 44 видам.

Этой осенью начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов регионального минприроды Юрий Галченков отметил на Яченском водохранилище и Пуховском пруду Калуги около 400 крякв, а на полях на границе Бабынинского и Дзержинского, Хвастовичского и Малоярославецкого районов - сотни скворцов и зябликов, десятки полевых жаворонков, белых трясогузок, коньков, чибисов, золотистых ржанок и других птиц.

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