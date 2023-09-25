В Калужской области начались XVIII Образовательные чтения Центрального федерального округа, которые проходят при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он поприветствовал участников вместе с Митрополитом Калужским и Боровским Климентом.

- Познакомили наших гостей с духовным наследием калужской земли, - рассказал Шапша. - У нас действует более 200 храмов и 10 монастырей. Среди них один из известнейших духовных центров России — Свято-Введенская Оптина пустынь.

Также губернатор напомнил, что совместно с Калужской епархией реализуются образовательные, социальные и культурные проекты.

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