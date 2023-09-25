В Калужской области строят два новых детских сада

В понедельник, 25 сентября, на планерке губернатора Калужской области Владислава Шапши обсудили строительство детских садов в регионе. О промежуточных итогах и планах проекта «Демография» рассказал министр образования и науки Александр Аникеев.

За 2022 год сады появились в областном центре на 325 мест, в Детчино на 100 мест и в Мещовске на 160. В данный момент идет стройка в 55-м микрорайоне Обнинска и в Ферзиковском районе. В этом году был построен сад на улице Заречной в Калуге. Он готов принять 125 детей.

- Продолжим стройки в новых микрорайонах, также будем планировать ремонты уже действующих садов, - рассказал Аникеев.

По данным статистики, очередь в детские сады в регионе отсутствует с 1 января 2022 года. 46 876 детей от 1 до 7 лет охвачены дошкольным образованием.

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