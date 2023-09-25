Калужские семьи начали чаще становиться многодетными

Вопросы демографии обсуждали в понедельник, 25 сентября, на заседании правительства Калужской области.
В частности, речь шла о повышении рождаемости. По итогам восьми месяцев зафиксирован рост рождений третьих и последующих детей. Их родилось 1914, что на 56 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для семей с детьми предусмотрены различные меры поддержки.
- На оказание финансовой поддержки семьям на всех этапах жизнедеятельности, связанных с рождением детей, в 2023 году предусмотрено 1,7 миллиарда рублей, - заявили в правительстве. - Всего на поддержку семей с детьми запланировано более 9 миллиардов рублей. Все предусмотренные проектом выплаты производятся в полном объеме в установленные законодательством сроки. За январь-август этого года их получили более 11 тысяч семей.
Также с начала года 602 калужские многодетные семьи получили ежеквартальную выплату для возмещения части процентной ставки по ипотечному кредиту, 9 многодетным семьям перечислена социальная выплата на приобретение жилья, 740 многодетных семей получили ежеквартальную выплату для возмещения части процентной ставки по ипотечному кредиту, а 16 многодетных семей стали обладателями социальной выплаты на приобретение жилья.
72 многодетные семьи, состоящие в реестре получателей земельного участка, получили социальную выплату в размере 150 тысяч рублей взамен участка.
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