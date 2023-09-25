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Калужская область стала одним из лучших регионов по развитию спортивной инфраструктуры

Софья Фирсова, Фото: Правительство Калужской области
Опубликовано: 25.09.2023 11:54 0 146
Калужская область стала одним из лучших регионов по развитию спортивной инфраструктуры

В понедельник, 25 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о новых спортивных объектах в регионе. Область признали одной из лидеров по обеспечению спортивной инфраструктурой.

Как рассказал глава Правительства, в скором времени в городе Балабаново откроется бассейн, а в конце года завершится строение ледовой арены. Местные жители смогут посещать школу фигурного катания Ильи Авербуха. 

В областном центре на базе стадиона «Спутник» скоро заработает футбольный манеж, в Козельске будет построен долгожданный бассейн. Не менее пристальное внимание уделяется пропаганде и развитию массового спорта в образовательных учреждениях, трудовых коллективах и уличных дворах. 

Также губернатор упомянул о проекте «Спорт в моем дворе», благодаря которому в текущем году по всему региону провели 12 000 спортивных занятий, обустроили 300 площадок. В проекте задействованы 228 тренеров и волонтеров.

Число участников спортивных марафонов и кроссов растет с каждом годом. 

- Они помогают прививать любовь к активному образу жизни, - прокомментировал Шапша. - Уже более половины населения области регулярно занимаются физической культурой и спортом. Надо, чтобы таких людей было больше.





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Софья Фирсова, Фото: Правительство Калужской области
Опубликовано: 25.09.2023 11:54 0 146
Тэги: калужская область губернатор
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