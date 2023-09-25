Клещи укусили за неделю 355 жителей Калужской области

За неделю, с 18 по 24 сентября, 355 жителей Калужской области обратились к врачам по поводу укусов клещами. Среди пострадавших были 19 детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи встречались в Калуге и Обнинске – 212 и 62 случая соответственно.

У 20,7% клещей был выявлен боррелиоз.

Всего с начала года в Калужской области 4376 человек пострадали от клещей. За такой же период 2022-го было 3856 случаев.

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