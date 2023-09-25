В Калужской области водитель «Лады» сбил мотоциклиста

Около 18:15 23 сентября в Людиново на улице Маяковского в дорожной аварии пострадал мотоциклист. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 70-летний водитель «Лады» не пропустил 31-летнего байкер на «Ирбисе».

Мотоциклиста с травмами доставили в больницу.

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