Школьница из Обнинска издала свою книгу

В Обнинске ученица 8 класса школы №18 Александра Тарабак издала свою книгу-сказку «Сказки кота Вжуха». Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

Также Александра вошла в число авторов двух печатных сборников: «Записки школьника» и «Вдохновители победителей».

- Мы рады Сашиным достижениям и желаем ей новых публикаций и творческого вдохновения! – заявили в школе.

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