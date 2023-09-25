В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 33,7%

За неделю, с 18 по 24 сентября, 9153 жителя Калужской области обратились к врачам по поводу заболевания ОРВИ. Это на 33,7% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемический порог превышен на 67,5%.

- Во всех возрастных группах населения отмечается увеличение количества заболевших по отношению к предыдущей неделе, наиболее выраженное у школьников - 43,5 %, - отметили в Роспотребнадзоре.

В Калуге среди детей от 7 до 14 лет пороговые показатели превышены на 193,5%.

В больницы с ОРВИ попали 26 человек.

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