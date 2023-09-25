В Калужской области спрос на сотрудников за год вырос на 41%

Количество активных вакансий в Калужской области за последний год увеличилось на 41%. Результаты исследования в понедельник, 25 сентября, опубликовал ресурс HeadHunter.

За последний год практически ни одна из сфер не показала падения спроса на персонал.

В страховании вакансий стало больше на 300%, в спортивных клубах и салонах красоты – на 191%, в сфере развлечения и массмедиа – на 147%. Наименьший прирост в науке и образовании – на 2,3%.

Средняя предлагаемая зарплата составила 57 191 рубль.

Снизился спрос на специалистов в сфере «Добыча сырья», «Медицина, фармацевтика» и «Безопасность». На 4%, 27% и 75% соответственно.

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