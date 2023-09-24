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Первые 50 км калужской туристической тропы откроют в следующем году

Елена Сумак. Фото ТИЦ "Калужский край"
Опубликовано: 24.09.2023 17:00 0 41
Первые 50 км калужской туристической тропы откроют в следующем году

В воскресенье, 24 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился впечатлениями от похода по первой части маршрута Большой калужской туристической тропы. 

Губернатор оценил оснащение инфраструктурой, местами отдыха, прокатом инвентаря, центрами гостеприимства.

- Наша тропа в основном проходит в нацпарке «Угра», протяженность 200 км, - сказал Владислав Шапша. - На первых 50 км сделано благоустройство, навигация. Участок от Александровки до Дзержинки Юхновского района.  

Глава региона отметил, что самое большое впечатление остается от живописных мест. 

Большая часть маршрута идет по берегу Угры: сосновые леса, чистый воздух. Участок оснащен указателями, местами для привала, информационными стендами. На маршруте есть исторические и природные достопримечательности, кэмпинг.

- Дал несколько поручений по улучшению тропы, чтобы она стала более безопасной и интересной для любителей активного отдыха на природе, - сказал Шапша. - Официальное открытие этого участка – в мае 2024 года, полностью тропу оборудуем в 2025 году. 

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Елена Сумак. Фото ТИЦ "Калужский край"
Опубликовано: 24.09.2023 17:00 0 41
Тэги: общество туризм
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