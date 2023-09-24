В Калуге нашли живой пропавшую женщину с тростью

Как мы писали ранее, в Калуге 18 сентября пропала 67-летняя женщина.

В воскресенье, 24 сентября, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что калужанку нашли живой.

- Найдена, жива! Большое спасибо всем за помощь и репосты! Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Где все это время находилась женщина, не сообщается.

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