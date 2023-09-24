В Калуге состоялся фестиваль ходьбы для калужан с ОВЗ и инвалидностью

В воскресенье, 24 сентября, министерство спорта Калужской области рассказало о фестивале ходьбы в Калуге.

В спортивной школе олимпийского резерва «Труд» состоялся фестиваль ходьбы для калужан с ОВЗ и инвалидностью.

Около 50 человек прошли классической и северной ходьбой.

Мероприятие было организовано при поддержке Российского молодёжного движения «Движение первых», отметили в министерстве.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.