Губернатор Калужской области отправился в пешее путешествие на 50 километров

В Калужской области ведется работа по созданию Большой калужской туристической тропы. Ее протяженность составит 200 километров. На данный момент готовы 50 километров. В субботу, 23 сентября, этот участок отправился тестировать губернатор Владислав Шапша.

- Первые 50 километров тропы уже готовы, - прокомментировал глава региона. - Попробуем сегодня их протестировать.

Нулевой километр тропы расположен у деревни Александровка Юхновского района.

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