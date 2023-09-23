Повестки в армию жителям Калужской области начнут раздавать 1 октября

В воскресенье, 1 октября, в Калужской области начнется осенне-зимняя призывная кампания по набору мужчин на срочную службу в армию. Ранее было подписано постановление правительства о создании соответствующей призывной комиссии в нашем регионе.

Набирать призывников будут до 31 декабря.

Эта кампания станет последней, когда в армию призывают людей в возрасте до 27 лет. Нынешним летом президент России Владимир Путин подписал закон, который повысил предельный возраст до 30 лет, однако поправки вступят в силу только с января 2024-го. Нижняя планка останется прежней - 18 лет.

Повестки по-прежнему будут бумажными. Как заверил 22 сентября глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, электронные повестки могут начать приходить этой осенью, но только в тестовом режиме.

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