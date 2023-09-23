В Калуге три человека попали в больницу из-за отравления грибами

В пятницу, 22 сентября, в соцсетях появилась информация, что в БСМП Калуги человек умер от отравления грибами. Однако эти данные не подтвердились.

В самой больнице рассказали, что за нынешний год к ним поступили 10 калужан с подозрением на отравление грибами.

Госпитализация понадобилась троим. Все они выжили.

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