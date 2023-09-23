В Калуге стартовало обучение по программам федерального технопарка

В пятницу, 22 сентября, в Калуге началось обучение по программам федерального технопарка, открытого за день до этого. Одно из занятий провел министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

В Калугу для обучения приехала первая группа преподавателей колледжей из разных регионов Центрального федерального округа.

- Показали коллегам Калужский техникум электронных приборов, который стал самым востребованным в этой приемной кампании, - пояснил Аникеев. - Конкурс доходил до шести человек на место.

Он также рассказал собравшимся об истории Калужской области в ХХI веке, когда в регион пришли известные бренды и компании, которые полностью изменили подход к производственному процессу.

- Сейчас мы построили технопарк, чтобы удерживать в равновесии требования работодателей и возможности колледжей и техникумов, - пояснил Аникеев.

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