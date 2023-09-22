Владислав Шапша поздравил с 70-летием Институт атомной энергетики

В Обнинске исполнилось 70 лет Институту атомной энергетики. Студентов и сотрудников в пятницу, 22 сентября, поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша, который сам учился в этом высшем учебном заведении.

- С теплотой вспоминаю студенческие годы. Атмосфера, преподаватели, однокурсники… Во многом это определило профессиональный путь, - отметил он. - Ядерная инженерия, высокие технологии, информатика - сейчас эти направления максимально востребованы. Выпускники ИАТЭ НИЯУ МИФИ трудятся в разных сферах. Вносят большой вклад в укрепление технологического суверенитета России.

Как отметил Шапша, сейчас вуз активно развивает международные связи. Там учится более 500 иностранных студентов из 69 стран.

- Уверен, впереди у института большое будущее. Ставить перед собой высокие цели и уверенно их достигать - это в нашем характере, - заявил глава региона. - С юбилеем, родной институт!

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