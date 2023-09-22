Калужская семья победила в конкурсе «Семья года»

Георгий Иванович и Софья Васильевна Абакумовы из Обнинска стали «Золотой семьей», победив в соответствующей номинации Всероссийского фестиваля-конкурса «Семья года». Он проводится в целях реализации указа президента об Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, который был подписан в конце 2022 года. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

От Калужской области на Всероссийский фестиваль-конкурс «Семья года» было представлено четыре семьи: Гафаровых из Хвастовичского района в номинации «Многодетная семья»; Дудла из Бабынинского района в номинации «Сельская семья»; Высоцких из Козельского района в номинации «Молодая семья»; Абакумовых из Обнинска в номинации «Золотая семья».

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