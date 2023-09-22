Глава Ростехнадзора на встрече с Владиславом Шапшой похвалил модернизацию ЖКХ-инфраструктуры в Калужской области

В пятницу, 22 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александром Трембицким.

Главной темой разговора стала подготовка нашего региона к предстоящему отопительному сезону.

- Александр Трембицкий отметил существенную динамику в обновлении инженерных сетей, - рассказал калужский губернатор. - Это сказывается на снижении аварийности. Продолжаем эту работу.

На модернизацию котельных и сетей из областного бюджета направлено более 200 миллионов рублей.

На данный момент готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 99%.

Трембицкий также отметил уникальный проект Калужской кольцевой дороги, возможности нового кампуса Бауманского университета и Федерального технопарка.

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