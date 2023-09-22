Калужане стали чаще покупать капусту, сельдь и говядину

В сентябре жители Калужской области увеличили объем покупок продуктов на 2,7% по сравнению с августом. Такие данные в пятницу, 22 сентября, опубликовало региональное правительство.

Потребление капусты выросло на 18,17%, сельди – на 14,75%, говядины – на 9,84%.

В то же время покупки фруктов снизились на 21,5%, специй - на 17,58%, соли - на16,8%, растительного масла – на 12,99%.

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