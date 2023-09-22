В Калужской области подешевели овощи

За прошедшую неделю в Калужской области зафиксировано снижение цен на некоторые продукты. Статистику в пятницу, 22 сентября, опубликовало правительство по итогам заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен, которое провел министр конкурентной политики Николай Владимиров.

Картофель подешевел на 4,18%, капуста – на 2,33%, морковь – на 1,24%.

В то же время яйца подорожали на 0,8%, молоко – на 0,37%.

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