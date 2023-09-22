В Калужской области устроили свалку рядом с водоемом

В Хвастовичском районе рядом с местным водохранилищем устроили свалку. Фото в пятницу опубликовала прокуратура Калужской области.

По информации ведомства, чиновники не принимали никаких мер, чтобы очистить берег.

После вмешательства надзорного ведомства мусор убрали.

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