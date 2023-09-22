В Калужской области ввели новые выплаты для медиков

В Калужской области депутаты поддержали закон о дополнительных мерах поддержки медиков. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

Он пояснил, что в прошлом году федеральное правительство ввело поддержку для медработников первичного звена. Но в постановление не включили медицинских психологов и сотрудников отделений выездных бригад патронажной паллиативной медпомощи.

Месяц назад этот пробел был устранен. На уровне Калужской области для таких медиков социальные выплаты составят от 4 500 до 14 500 рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.