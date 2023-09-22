Команда Калужской области выиграла «золото» на Первом национальном чемпионате высоких технологий

На Первом национальном чемпионате высоких технологий в категории «Технологии развития городов и территорий» победила команда Калужской области. Об этом вечером в четверг, 21 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он назвал это еще одним важным событием наряду с открытием Федерального технопарка профессионального образования.

В министерстве образования и науки уточнили, что наш регион представляли студенты Калужского коммунально-строительного техникума.

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