В Калужской области один из аистов не улетел на юг

Рядом с деревней Дошино Медынского района местные жители заметили белого аиста, который не улетел на юг. Хотя его сородичи отправились в теплые края еще три недели назад, рассказал 21 сентября орнитолог Юрий Галченков.

- Решили с Вероникой Матюшиной отловить дошинского аиста, чтобы не пропал в пасти бродячих собак или лисиц, предположив, что птица нелетающая... Но не тут-то было! – рассказал Галченков. - Оказалось, аист прекрасно летает и не подпускает к себе на поле ближе 30 метров, хотя с машины на него удалось посмотреть с расстояния вдвое короче. Никаких колец на ногах у аиста не было... Будем наблюдать, надеемся аист улетит до морозов и снежного покрова.

Аистов также видели у деревень Заречье и Карачево под Калугой, но это питомцы центра реабилитации диких животных «Феникс», пояснил калужский орнитолог.

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